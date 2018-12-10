Думиничская администрация не позаботилась о собственной пожаробезопасности

10.12.2018 16:50 168

Здание администрации Думиничского района не соответствовало требованиях пожарной безопасности, сообщила в понедельник, 10 декабря, пресс-служба областной прокуратуры.

В помещении не было автоматической противопожарной сигнализации, деревянный чердак не был обработан огнезащитным составом.

Прокуратура потребовала привести здание в соответствие нормам безопасности, чиновники не отреагировали. Тогда прокуратура обратилась с иском в суд, который выиграла. До 1 апреля все недостатки должны быть устранены.