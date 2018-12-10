За выходные 4 человека погибли на дорогах области

10.12.2018 16:20 206

За выходные 8-9 декабря в Калужской области произошло 7 серьезных ДТП. В них пострадали 9 человек, среди которых 1 подросток. Погибли 4 человека, в том числе один пешеход.

За два дня на дорогах региона зарегистрировано 115 аварий помельче, в которых бились только машины, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Инспекторы оштрафовали 790 нарушителей. Из них 25 пьяных водителей, 18 — неправильно перевозили детей, 7 — выехали на «встречку». 113 пешеходов перешли дорогу в неположенном месте.



