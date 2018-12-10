Обнинские альпинисты заняли третье место в ЦФО конкурсе восхождений

10.12.2018 16:14 142

Обнинские альпинисты Юрий Филонов и Олег Тушканов в составе команды Калужской области по альпинизму заняли 3-е место в чемпионате ЦФО, сообщила в понедельник, 10 декабря, пресс-служба администрации наукограда. Команда калужской области получила приз за восхождение на гору Чапдара по восточному ребру. Сложность восхождения была 5Б (максимлаьная сложность 6Б). Первое место заняла команда из Московской области, второе — из Курской.



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