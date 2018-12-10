Жилой дом сгорел в Малоярославце

10.12.2018 15:48 191

В понедельник, 10 декабря, в Малоярославце на кооперативной улице загорелся частный жилой дом. В 8:15 сообщение об этом получили пожарные. На место возгорания выдвинулись 9 спасателей на 3 спецмашинах и потушили горящее здание. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.



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