Жилой дом сгорел в Малоярославце

В понедельник, 10 декабря, в Малоярославце на кооперативной улице загорелся частный жилой дом.
В 8:15 сообщение об этом получили пожарные. На место возгорания выдвинулись 9 спасателей на 3 спецмашинах и потушили горящее здание.
В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.
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