Ильинку отключили от воды из-за аварии

10.12.2018 15:07 228

В понедельник, 10 декабря, деревня Ильинка осталась без воды из-за аварийно-восстановительных работ. Авария произошла водопроводе на улице Центральной, сообщила пресс-служба «Калугаоблводоканала». Закончить работу и дать в дома воду планируют к 17:00. При необходимости в деревню привезут питьевую воду в автоцистерне.





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