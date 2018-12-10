Подростка сбили на «зебре» в Кирове

10.12.2018 15:03 208

В воскресенье, 9 декабря. 15-летняя девочка оказалась под колесами иномарки на улице Пролетарской в Кирове. В 17:20 ребенок переходил дорогу от автобусной остановки по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД. Подросток госпитализирован.



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