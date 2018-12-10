Прокуратура заставила полицию искать хулиганов

10.12.2018 14:15 427

Жителя Кирова избили неизвестные на одной и городских улиц, сообщила в понедельник, 10 декабря, пресс-служба областной прокуратуры.

Побои были не сильными и полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

Вмешалась прокуратура и полицейским пришлось искать хулиганов, которые напали на мужчину. Пока не нашли.