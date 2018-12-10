Строители магазина перегородили проезд в Людиново

10.12.2018 13:54 428

Строители магазина на улице Маяковского в Людиново разместили строительные материалы за пределами площадки, сообщила в понедельник, 10 декабря, пресс-служба областного УМВД.

В результате железобетонные плиты и строительный вагончик перекрыли проезд. Плюс, у стройплощадки не было ограды, что угрожало жизни и здоровью людиновцев.

Привести в норму площадку и освободить самовольно занятый участок предпринимателя вынудил суд.