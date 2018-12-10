Водитель ВАЗа неудачно повернул налево на Гагарина

10.12.2018 11:37 520

ВАЗ и «Шкода» столкнулись в субботу, 8 декабря, на перекрестке Гагарина и Королева в Калуге. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки поворачивал налево, на улицу Королева, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Шофер не пропустил ехавшую прямо иномарку, в результате и произошло столкновение. В ДТП пострадали двое: водитель ВАЗа и пассажирка «Шкоды».



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