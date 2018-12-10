Простужаемость чуть-чуть выросла в Калужской области

10.12.2018 11:12 144

За минувшую неделю в Калужской области простудились более 6,2 тысяч человек, что больше на 4,4%, чем за позапрошлую неделю.

Среди взрослых простуд стало меньше, а вот дети болеют чаще на 7-12% в зависимости от возраста.

Эпидемический порог в области не превышен, чего нельзя сказать о Калуге. В областном центре он немного выше нормы из-за богомолье количества простуженных младенцев.

Гриппа в области пока нет.