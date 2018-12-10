Пассажиры избили и ограбили таксиста за просьбу оплатить проезд

10.12.2018 10:03 574

Два пьяных молодых человека доехали на такси от пригорода Малоярославца до железнодорожной станции, сообщила в понедельник, 10 декабря, пресс-служба областного УМВД.

На вокзале пассажиры вышли и отправились к магазину, не заплатив. Таксист окликнул мужчин и попросил оплатить проезд. В ответ один из молодых людей подбежал к водителю, избил его, вытащил у него из кармана куртки 1800 рублей и скрылся. Второй наблюдал за происходящим.

Пострадавший по рации связался с диспетчером и попросил вызвать полицию. Прибывшие незамедлительно оперативники нашли нападавшего и его товарища на платформе, где те спокойно ждали электричку.

Молодые люди заявили, что им надо было срочно добраться до города. Но денег на оплату такси у них не было, и если бы водитель не стал требовать оплату, то конфликта бы не случилось, и они бы спокойно пошли по своим делам.

Нападавший находится под подпиской о невыезде. За грабеж ему грозит до 7 лет.