В Обнинске задержали пьяного угонщика

09.12.2018 18:47 271

Нетрезвый житель Обнинска попросил у знакомого ключи от машины, чтобы в ней переночевать. Просьба была не первая, и хозяин машины дал ему ключи.

Получив в свое распоряжение автомобиль, мужчина, вместо того чтобы уснуть, поехал кататься по городу. В центре наукограда его остановил патруль ГИБДД и, так как документов на машину не было, доставил его в дежурную часть полиции.

Владелец, узнав что приятель был задержан за рулем принадлежащего ему автомобиля, написал соответствующее заявление и на угонщика завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщила пресс-служба обнинского ОМВД.