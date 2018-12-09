В Обнинске задержали пьяного угонщика

Нетрезвый житель Обнинска попросил у знакомого ключи от машины, чтобы в ней переночевать. Просьба была не первая, и хозяин машины дал ему ключи.
Получив в свое распоряжение автомобиль, мужчина, вместо того чтобы уснуть, поехал кататься по городу. В центре наукограда его остановил патруль ГИБДД и, так как документов на машину не было, доставил его в дежурную часть полиции.
Владелец, узнав что приятель был задержан за рулем принадлежащего ему автомобиля, написал соответствующее заявление и на угонщика завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщила пресс-служба обнинского ОМВД.
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