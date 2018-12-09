Лжебанкиры снимали деньги со счетов доверчивых калужан

УМВД России по Калужской области предупреждает об участившихся случаях мошенничества, совершаемого дистанционно.Теперь мошенники отнимают деньги наивных граждан пользуясь средствами связи.
Так четверо калужан стали жертвами злоумышленников, представившихся работниками банков. Необходимость доступа к счетам потерпевших они объясняли как проведение операций по возврату части платежа за ипотечный кредит, отмену банковской операции и погашение задолженности.
Поверив легенде, граждане предоставили лжебанкирам все необходимые данные и реквизиты. Сумма причиненного ущерба составила от 14 до 69 тысяч рублей.
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