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Лжебанкиры снимали деньги со счетов доверчивых калужан

09.12.2018 10:00 0 678
Лжебанкиры снимали деньги со счетов доверчивых калужан

УМВД России по Калужской области предупреждает об участившихся случаях мошенничества, совершаемого дистанционно.Теперь мошенники отнимают деньги наивных граждан пользуясь средствами связи.

Так четверо калужан стали жертвами злоумышленников, представившихся работниками банков. Необходимость доступа к счетам потерпевших они объясняли как проведение операций по возврату части платежа за ипотечный кредит, отмену банковской операции и погашение задолженности.

Поверив легенде, граждане предоставили лжебанкирам все необходимые данные и реквизиты. Сумма причиненного ущерба составила от 14 до 69 тысяч рублей.


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