Гостья стащила телефон у радушного хозяина

08.12.2018 18:41 343

В полицию Обнинска обратился молодой человек с заявлением о краже у него телефона.

Накануне он пригласил в гости 18-летнюю подругу. Девушке понадобилось позвонить, и юноша любезно предложил ей свой гаджет. Затем заботливый хозяин отправил ее на такси домой. В ответ на оказанное гостеприимство, гостья, уезжая, прихватила мобильник с собой.

Полицейские вернули похищенное владельцу, а на воровку завели уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба УМВД области.