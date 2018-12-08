За испорченное свидание дама наказала кавалера кражей телефона

Житель Малоярославецкого района пригласил знакомую даму на рандеву.
Во время застолья молодой человек не рассчитал силы и уснул прямо за столом. Женщина обиделась на столь неромантичное окончание свидания и, прихватив его мобильный, уехала на вокзал, где и попыталась продать его прохожим.
Бдительные граждане, однако, телефон покупать не стали, а сообщили в полицию. Приехавшему на место наряду дама поведала всю историю испорченного вечера.
Утром проспавшийся кавалер обратился в местное отделение с заявлением о краже мобильника, на что полицейские предъявили ему изъятый накануне гаджет, который заявитель опознал как свой.
По факту кражи телефона ОМВД Малоярославецкого района возбудило уголовное дело.
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