За испорченное свидание дама наказала кавалера кражей телефона

08.12.2018 15:00 246

Житель Малоярославецкого района пригласил знакомую даму на рандеву.

Во время застолья молодой человек не рассчитал силы и уснул прямо за столом. Женщина обиделась на столь неромантичное окончание свидания и, прихватив его мобильный, уехала на вокзал, где и попыталась продать его прохожим.

Бдительные граждане, однако, телефон покупать не стали, а сообщили в полицию. Приехавшему на место наряду дама поведала всю историю испорченного вечера.

Утром проспавшийся кавалер обратился в местное отделение с заявлением о краже мобильника, на что полицейские предъявили ему изъятый накануне гаджет, который заявитель опознал как свой.

По факту кражи телефона ОМВД Малоярославецкого района возбудило уголовное дело.