Бдительная гражданка сообщила полиции о мошенническом покушении

Жительница Обнинска обратилась в полицию с заявлением, что мошенники хотят поживиться за ее счет.
Недавно женщина приобретала биологически-активные добавки. Спустя некоторое время ей позвонил незнакомец и сообщил, что в настоящее время реализуются целевые мероприятия, направленные на выплату денежных компенсаций лицам, пострадавшим от действий недобросовестных продавцов этих БАДов. Выплата, по словам звонившего, должна быть весьма существенной, но сперва нужно уплатить некий фиксированный налог в сумме 18 тысяч рублей.
Бдительная гражданка поняла, что имеет дело с мошенниками и сообщила полицейским, которые принялись искать злоумышленника, сообщила пресс-служба ОМВД наукограда.
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