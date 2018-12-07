Пригородные деревни останутся без света в понедельник

07.12.2018 17:26 197

Плановые отключения электроэнергии для работы на оборудовании пройдут в пригороде Калуге в понедельник, 10 декабря, сообщает «Калугаэнерго».

Электричества не будет с 9:00.

Железняки,

Карачево,

Канищево,

Еловка

Работы должны завершить к 17:00, тогда же дадут свет в дома.