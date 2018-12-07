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Пригородные деревни останутся без света в понедельник

07.12.2018 17:26 0 197
Пригородные деревни останутся без света в понедельник

Плановые отключения электроэнергии для работы на оборудовании пройдут в пригороде Калуге в понедельник, 10 декабря, сообщает «Калугаэнерго».

Электричества не будет с 9:00.

  • Железняки,

  • Карачево,

  • Канищево,

  • Еловка

Работы должны завершить к 17:00, тогда же дадут свет в дома.


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