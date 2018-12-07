Пруды замерзли, реки — не совсем

07.12.2018 19:11 108

Толщина льда на стоячих водоемах — прудах и озерах - в Калужской области составляет 14-20 см, сообщила в пятницу, 7 декабря, пресс-служба главного регионального управления МЧС.

На реках региона обстановка не столь безопасная. Ни одна из них не замерзла полностью, поэтому толщина льда на них от 0 до 14 см.

Толщину покрова спасатели измеряди в местах массового выхода на лед людей.