Калужанин пытался получить права по поддельной справке

07.12.2018 20:56 318

Поддельную медицинскую справку обнаружили сотрудники ГИБДД у жителя калуги, который пришел получать права, сообщила в пятницу, 7 декабря, пресс-служба областного УМВД. Медицинский документ вызвал подозрение у инспекторов, его передали на экспертизу, которая подтвердила, что справка поддельная. Калужанина будут судить за использование поддельного документа.



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