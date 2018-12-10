Порядок в бумагах на деревенские кладбища навели через суд

10.12.2018 06:40 421

Нарушения нашли на общественных кладбищах у деревни Долгое Мосальского района.

Не было проведено межевание земельных участков. Которые занимают места захоронения, данные о праве собственности в государственный реестр недвижимости не внесены, правоустанавливающие документы на земли кладбища отсутствуют, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Орган самоуправления пытались заставить привести в порядок бумаги по-хорошему, с помощью предписания. Но деревенская администрация этого не сделала, тогда ее вынудили привести документы в порядок через суд.