Порядок в бумагах на деревенские кладбища навели через суд

Нарушения нашли на общественных кладбищах у деревни Долгое Мосальского района.
Не было проведено межевание земельных участков. Которые занимают места захоронения, данные о праве собственности в государственный реестр недвижимости не внесены, правоустанавливающие документы на земли кладбища отсутствуют, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Орган самоуправления пытались заставить привести в порядок бумаги по-хорошему, с помощью предписания. Но деревенская администрация этого не сделала, тогда ее вынудили привести документы в порядок через суд.
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