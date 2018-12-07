Лесокомбинат через суд заставят навести порядок на территории

07.12.2018 16:14 212

Чернышенский лесокомбинат заготавливал древесину в Думиничском районе с нарушениями, сообщила в пятницу, 7 декабря, пресс-служба областной прокуратуры.

Рядом с лесом были кучи парубочных остатков и валы, складированая древесина не была отделена противопожарной минерализованной полосой, места рубки чистили от парубочных остатков не везде сразу.

Сначала лесокомбинату выписали предписание, которое не подействовало. Теперь суд обязал привести территорию в порядок в течение месяца после того, как решение суда вступит в силу.