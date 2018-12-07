Операция «Новый год» проходит в Калужской области

07.12.2018 15:51 62

Спасатели проводят профилактическую операцию «Новый год» в Калужской области, сообщила в пятницу, 7 декабря, пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Пожарные проводят внеплановые проверки мест, где будут Новогодние и Рождественские мероприятия, проверяют наличие систем тушение пожара, возможность выйти из помещения и подъехать к зданию, инструктируют персонал. Торговцам пиротехникой вручают специальные листовки о пожарной безопасности. Которые рекомендуют раздавать покупателям. Жителям сообщают о правилах пожарной безопасности. Операция «Новый год» продлится до 8 января.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей