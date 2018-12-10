Спасатели тренировочно достанут пострадавшего из проруби

10.12.2018 08:00 171

Тренировка по спасению пострадавшего из проруби пройдет на Яченском водохранилище в среду, 12 декабря.

Спасатели выручат сначала трех условных рыбаков, провалившихся в трещину, а затем одного — оказавшегося в полынье.

Также сотрудники МЧС отработают приемы спасения пострадавших и потренируются в управлении судном на воздушной подушке.

Учения будут проходить с 11:00 до 13:30.