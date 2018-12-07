Водоканал оставил деревню на 3 дня без воды

07.12.2018 14:58 139

Глубинный нанос вышел из строя в деревне Сугоново Ферзиковсокго района, сообщила в пчтницу, 7 декабря, пресс-служба областной прокуратуры. Калугаоблводоканал затянул ремонт на трое суток, что больше нормативного срока. В итоге к дисциплинарному наказанию привлекли мастера территориального участка. А ГЖИ оштрафовала директора водоканала.



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