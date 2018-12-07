Почти 3 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Обнинске

07.12.2018 14:38 156

Стеклоомывающую жидкость неизвестного происхождения нашли в Обнинске во время проверки торговой точки, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 7 декабря.

В торговой точке изъяли сразу более 2,7 тысячи литров «незамерзайки», на которую не было документов. Полицейские отмечают, что обычно контрафактную жидкость находят меньшими партиями — по 30-80 литров.

Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, после которой решат возбуждать ли уголовное дело.