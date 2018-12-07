Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 07 декабря
$ 66.74 0.09
75.61 0.10
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Почти 3 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Обнинске

07.12.2018 14:38 0 156
Почти 3 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Обнинске

Стеклоомывающую жидкость неизвестного происхождения нашли в Обнинске во время проверки торговой точки, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 7 декабря.

В торговой точке изъяли сразу более 2,7 тысячи литров «незамерзайки», на которую не было документов. Полицейские отмечают, что обычно контрафактную жидкость находят меньшими партиями — по 30-80 литров.

Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, после которой решат возбуждать ли уголовное дело.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Еда калужских колониях была недостаточно сытной, зато с кишечной палочкой 07.12.2018 15:53

Операция «Новый год» проходит в Калужской области 07.12.2018 15:51

Водоканал оставил деревню на 3 дня без воды 07.12.2018 14:58

Охранник сетевого магазина закупился на чужую карту 07.12.2018 14:15

Женщина попала под колеса в Людиново 07.12.2018 13:28

Житель Обнинска получил 7 кг соли вместо запчасти для авто 07.12.2018 12:49

Курс мандаринов снова растет в регионе 07.12.2018 12:15

Количество аварий перевалило за сотню в четверг 07.12.2018 11:24

Кусты конопли нашли в гараже в Кондрово 07.12.2018 10:22

Хозяин едва не зарезал буйных гостей 07.12.2018 09:22


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет

Сегодня 12:04
Новости компаний

Очки Silhouette — премиальная продукция австрийского бренда в интернет-магазине «Слепая курица»

Выбрать оригинальный подарок к Новому году легко с помощью Россельхозбанка

«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Какие бухгалтерские услуги можно получить в Москве

«Центрофинанс»: простота  и оперативность микрокредитования

Особенность минитрактора Jinma 3244

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.