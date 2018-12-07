Охранник сетевого магазина закупился на чужую карту

07.12.2018 14:15 260

36-летний охранник одного из сетевых магазинов Обнинска обманом накупил продуктов на чужую банковскую карту, сообщила в пятницу, 7 декабря пресс-служба областной прокуратуры.

Карточку у магазина нашел один из покупателей. Он отдал ее охраннику, чтобы тот вернул хозяйке. Но мужчина убедил продавца магазина, что это его карта и набрал продуктов на нее на сумму более 5 тысяч.

Охраннику грозит до 3 лет заключения.