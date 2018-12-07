Женщина попала под колеса в Людиново

Автомобиль «Хендай» сбил пешехода в пятницу, 7 декабря, в Людиново.
ДТП произошло в 10:48 на улице 3-го Интернационала.
В результате аварии пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС. Судя по фото с места ДТП пострадавший пешеход — женщина.
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