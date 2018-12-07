Курс мандаринов снова растет в регионе

07.12.2018 12:15 259

Мандарины за минувшую неделю вновь подорожали в магазинах федеральных сетей региона. Их стоимость выросла на 3,9%. На прошлой неделе новогодние фрукты дешевели. А до этого дорожали.

Кроме мандаринов дорожают репчатый лук на 6,6%, мороженная рыба на 1,5%, куриное мясо на 0,7%.

Дешевеют рыбные консервы — на 4,8% за неделю, апельсины на 2,8% и сыр на 1,7%.

Цены на топливо существенно в области не менялись.