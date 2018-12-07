Количество аварий перевалило за сотню в четверг

07.12.2018 11:24 351

Четверг, 6 декабря, стал один из самых аварийных дней этого года. Только мелких ДТП, в которых пострадали лишь автомобили, произошло 101. Обычно за день случается около 50 таких аварий.

Серьезных ДТП, в которых пострадали люди, произошло 4. В них травмы получили 6 человек, в том числе восьмилетняя девочка. Один человек — водитель большегруза — погиб.

За день инспекторы оштрафовали почти 5 тысяч нарушителей, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Из них 9 были нетрезвы, 4 выехали на «встречку», 11 возили детей не по правилам. 72 пешехода оштрафованы за нарушения ПДД.