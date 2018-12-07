Кусты конопли нашли в гараже в Кондрово

Жители Кондрово сообщили, что в одном из гаражей города хранятся наркотические растения, сообщила в пятницу, 7 декабря, пресс-служба областного УМВД.
Полицейские проверили указанный гараж и нашли внутри 6 кустов конопли и части наркорастения массой 15,3 гр.
Хранителю наркотиков грозит до трех лет лишения свободы. Он под подпиской о невыезде.
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