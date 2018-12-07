Хозяин едва не зарезал буйных гостей

07.12.2018 09:22 269

Поножовщина произошла в Людиново во время застолья, сообщила в пятницу, 7 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Трое молодых людей выпивали в доме у одного из их. Они поругались, брань переросла в драку

- Возмущенный поведением товарищей хозяин квартиры, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, в том числе и тяжкого характера, схватил нож и в порыве эмоций нанес ножевое ранение в область шеи одному из гостей, - говорит в сообщении пресс-службы.

Второй мужчина попытался заступиться за товарища и тоже получил несколько ранений.

Пострадавших госпитализировали.

Хозяину квартиры грозит до 10 лет заключения.