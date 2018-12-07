Легковушка столкнулась с грузовиком в Ворсинской промзоне

07.12.2018 08:37 203

Ночью в пятницу, 7 декабря, легковой «Фольксваген» столкнулся с грузовиком «Исузу» в промзоне села Ворсино. ДТП произошло в 00:59. По данным пресс-службы главного регионального управления МЧС, в результате столкновения пострадал один человек. Последствия аварии ликвидировали 9 человек: спасатели, инспекторы ГИБДД и врачи.



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