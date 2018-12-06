Третье уголовное дело завели в Малоярославецком районе по факту свалки отходов

06.12.2018 18:55 247

Специалисты регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками областного управления УФСБ выявили факт размещения отходов I-IV классов опасности у деревни Ерденево Малоярославецкого района. Вред, нанесенный почвам несанкционированной свалкой, оценили в 50 миллионов рублей. За последнее время это уже третье уголовное дело, возбужденное по фактам свалок отходов на землях Малоярославецкого района. Ранее возбужденные уголовные дела объединены в одно производство, сообщает пресс-служба прокуратуры. Дело о стихийной свалке находится на контроле ведомства.



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