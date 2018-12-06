Должник заплатил 83 000 рублей для получения банковского кредита

06.12.2018 17:09 100

В Дзержинском районном отделе судебных приставов находилось 25 исполнительных производств на жителя Кондрово, сообщила 6 декабря пресс-служба регионального УФССП. Он задолжал 30 000 рублей за причиненный женщине моральный вред и 51 000 рублей по 24 штрафам ГИБДД.

Добровольно расставаться с деньгами мужчина не хотел. Решающим фактором, побудившим неплательщика раскошелиться, послужил отказ банка выдать ему кредит. Сотрудники финансовой организации здраво рассудили, что кредитовать человека с такой задолженностью нецелесообразно.

После отказа должник полностью погасил 81 000 рублей основного долга и более 2 000 рублей исполнительского сбора за несвоевременную оплату.