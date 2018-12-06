В столкновении иномарок в Малоярославецком районе пострадали люди

06.12.2018 16:54 102

Сегодня, 6 декабря, в Малоярославецком районе произошло ДТП, сообщила пресс-службы МЧС области. У деревни Михеево столкнулись автомобили «Киа Спектра» и «Рено Логан». В результате аварии пострадали люди. Тяжесть полученных ими травм устанавливает прибывшая на место бригада медиков, а патруль ГИБДД выясняет причины столкновения.



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