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В столкновении иномарок в Малоярославецком районе пострадали люди

06.12.2018 16:54 0 102
В столкновении иномарок в Малоярославецком районе пострадали люди

Сегодня, 6 декабря, в Малоярославецком районе произошло ДТП, сообщила пресс-службы МЧС области.

У деревни Михеево столкнулись автомобили «Киа Спектра» и «Рено Логан».

В результате аварии пострадали люди. Тяжесть полученных ими травм устанавливает прибывшая на место бригада медиков, а патруль ГИБДД выясняет причины столкновения.


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