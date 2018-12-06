За подлог документа бывшая чиновница заплатила 20 тысяч штрафа

06.12.2018 16:21 186

В марте этого года бывшая глава сельского поселения Думиничского района вступила в преступный сговор с местной жительницей, выдав ей подложную выписку из похозяйственной книги о якобы имеющихся у той права собственности на земельный участок, сообщила 6 декабря пресс-служба прокуратуры области.

Женщина эту выписку предоставила в МФЦ для регистрации прав на землю, но желаемого не получила, так как у сельского поселения на тот момент отсутствовали полномочия по предоставлению земельных участков.

Вскоре обман раскрылся: чиновница и предприимчивая жительница предстали перед судом, где и получили наказание в виде штрафа: должностное лицо заплатит 20 тысяч рублей, а жительница села – 15 тысяч.