В белорусском мясе обнаружены опасные бактерии и тетрациклин

06.12.2018 21:00 174

Специалисты Управления Россельхознадзора по Калужской области на днях ввели режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, поступающей из Республики Беларусь. В поступившем на территорию области мясе обнаружены возбудители смертельно опасного для человека заболевания листериоза, а также тетрациклин.



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