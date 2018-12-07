Сомнительный рис изъяли из оборота

07.12.2018 07:50 270

Специалисты Управления Россельхознадзора по Калужской области проверили деятельность Государственного учреждения, осуществляющего закупку крупы для государственных нужд, сообщила 6 декабря пресс-служба ведомства.

После проверки 64 килограммов крупы образец отправили на экспертизу и выяснили, что более 11 килограммов риса не соответствуют требованиям ГОСТа.

Учреждению выдали предписание об устранении нарушения, а сомнительную крупу из оборота изъяли.