Коммунальщика оштрафовали за несвоевременный ответ на жалобу

07.12.2018 07:14 270

Жительница поселка Воротынск написала письмо в коммунальную службу по вопросам некачественного водоснабжения и отправила по электронной почте. Однако в установленный законом 30-дневный срок ответа она не получила и обратилась в прокуратуру Бабынинского района с просьбой провести проверку рассмотрения обращений граждан, сообщила 6 декабря пресс-служба ведомства.

В ходе проверки прокуроры заставили директора коммунального хозяйства дать ответ заявительнице и оштрафовали его на 5 тысяч рублей.