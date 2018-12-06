Дело водителя автобуса, задавившего пешехода, направлено в суд

Прокуратура Калужской области на днях утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 60-летнего водителя ПАЗа, задавившего человека, и намерена в полном объеме поддержать обвинение в суде.
Напомним, что в августе этого года обвиняемый перевозил пассажиров и, нарушив ПДД, не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе, совершив наезд. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.
До суда водитель находится под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба прокуратуры области.
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