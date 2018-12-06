Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 06 декабря
$ 66.82 0.38
75.71 0.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Дело водителя автобуса, задавившего пешехода, направлено в суд

06.12.2018 14:54 0 355
Дело водителя автобуса, задавившего пешехода, направлено в суд

Прокуратура Калужской области на днях утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 60-летнего водителя ПАЗа, задавившего человека, и намерена в полном объеме поддержать обвинение в суде.

Напомним, что в августе этого года обвиняемый перевозил пассажиров и, нарушив ПДД, не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе, совершив наезд. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

До суда водитель находится под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Завтра деревни под Калугой останутся без света 06.12.2018 18:01

Должник заплатил 83 000 рублей для получения банковского кредита 06.12.2018 17:09

В столкновении иномарок в Малоярославецком районе пострадали люди 06.12.2018 16:54

Буйный собутыльник порубил хозяев ножом-мачете 06.12.2018 16:44

За подлог документа бывшая чиновница заплатила 20 тысяч штрафа 06.12.2018 16:21

В Обнинске проверили маршрутки и автобусы 06.12.2018 12:44

В Тарусе сбили пешехода 06.12.2018 10:45

Мошенницы сняли порчу прямо на улице за 6 тысяч рублей 06.12.2018 10:37

В Медынском районе в пожаре пострадал человек 06.12.2018 10:20

Гололед и мокрый снег ожидают калужан на дорогах 06.12.2018 10:10


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

На Новый год клиенты Среднерусского банка ПАО Сбербанк получат подарки за платежи ЖКХ

26 ноя 2018 10:57
Новости компаний

Выбрать оригинальный подарок к Новому году легко с помощью Россельхозбанка

«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение»

Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

Какие бухгалтерские услуги можно получить в Москве

«Центрофинанс»: простота  и оперативность микрокредитования

Особенность минитрактора Jinma 3244

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.