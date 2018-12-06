В Обнинске проверили маршрутки и автобусы

06.12.2018 12:44 279

Сотрудники ГИБДД на днях проверили уровень аварийности на пассажирском транспорте Обнинска.

Путем проведения сплошных проверок инспекторы проверили 22 единицы маршрутных автобусов и маршрутных такси на городском сообщении. Особое внимание стражи порядка обращали на легальность деятельности перевозчика, согласованность маршрутов, распорядок дня водителей и иные условия, влекущие угрозу безопасности дорожного движения

В результате проверки было выявлено 9 нарушений, допущенных водителеями при перевозке пассажиров. По всем фактам составлены административные протоколы, сообщил ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску.