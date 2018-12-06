В Тарусе сбили пешехода

06.12.2018 10:45 158

Вчера, 5 декабря, в Тарусе сбили пешехода. У дома №24 по улице Карла Либкнехта 69-летний пенсионер за рулем «Форда», сдавая задним ходом, не заметил проходящую женщину 62-х лет и совершил наезд на нее. Пострадавшая получила различные травмы, сообщил ОМВД России по Тарусскому району.



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