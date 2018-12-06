В Медынском районе в пожаре пострадал человек

06.12.2018 10:20 145

Сегодня, 6 декабря, около 7 часов утра пожарно-спасательная служба МЧС области приняла сообщение о пожаре в Медынском районе. В деревне Пушкино сгорел дачный дом, в огне пострадал человек. Пожар ликвидирован, обстоятельства происшествия уточняются инспектором ГПН, сообщила пресс-служба ведомства.



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