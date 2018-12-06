Гололед и мокрый снег ожидают калужан на дорогах

06.12.2018 10:10 208

ГУ МЧС России по Калужской области предупреждает о гололедице в первой половине дня сегодня, 6 декабря.

Так же возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях.

Водителей просят снизать скорость и напоминают, что длина тормозного пути в гололед значительно увеличивается.