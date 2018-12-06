Житель Юхнова обокрал пилораму и собутыльника

06.12.2018 10:04 150

Предприимчивый житель Юхнова будет судим по двум уголовным делам.

Обнаружив у пилорамы железный бункер для приема опилок, мужчина сообщил работникам пункта приема металла, что хочет сдать его в скупку, но не может вывезти и попросил помощи. Отзывчивые сотрудники подогнали грузовик, и, разрезав конструкцию, перевезли к себе 480 килограмм металла.

Вскоре мужчину снова потянуло на подвиги: выпивая со своим знакомым, он похитил принадлежащие тому 10 тысяч рублей.

Обокраденный собутыльник и хозяин пилорамы заявили в полицию, где на шустрого воришку завели два уголовных дела, сообщила пресс-служба УМВД области.