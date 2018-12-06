Гонщик-неумеха накатал на пять лет тюрьмы и разбил машину

06.12.2018 09:54 269

40-летний житель Малоярославца увидел незапертую машину своего брата с ключами в замке зажигания и поехал покататься по трассе.

Не умея управлять автомобилем, он врезался в отбойник. Горе водитель отправился на поиски эвакуатора, а вернувшись, авто не обнаружил. Как оказалось, один из водителей, проезжавших мимо, сообщил в полицию об одиноко стоявшей на трассе разбитой машине, и патруль ГИБДД отбуксировал ее на стоянку.

Полицейские поинтересовались у мужчины, зачем он сел за руль, не умея водить, да еще поехал на оживленную трассу. Тот ответил, что хотел немного покататься и поставить машину на место.

Ночному гонщику грозит пять лет тюрьмы, сообщила полиция Малоярославца. Хозяин разбитого авто претензий к брату не имеет.