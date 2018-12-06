Обнинскому похитителю мяса обещают два года тюрьмы

06.12.2018 09:33 191

Житель Обнинска вынес из магазина мясных изделий на 4 тысячи рублей, оставшись незамеченным.

Однако злоумышленник не учел, что его действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Вызванные продавцами полицейские изучили записи и установили личность вора. Вскоре его задержали и выяснили, что мясо он продал, а деньги потратил.

Похитителю грозит два года тюрьмы, сообщила пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску.