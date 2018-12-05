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Деревни и несколько калужских улиц останутся без света в четверг

05.12.2018 18:32 0 290
Деревни и несколько калужских улиц останутся без света в четверг

Плановые отключения электроэнергии пройдут в Калуге и пригороде в четверг, 6 декабря, сообщает филиал «Калугаэнерго».

С 9:00 до 12:00 без электричества останутся дома

  • ул.Болотникова, д. 24;

  • ул.М.Жукова, д. 41,45.

С 10:00 до 12:00

  • ул.Болдина, д.2-16;

  • ул.Больничная, д. 3-17.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет в деревнях:

  • Муратовка, 

  • Мирный,

  • Тихонова Пустынь,

  • Починки,

  • Тимошево,

  • Галкино,

  • Груздово,

  • Доможирово,

  • Еловка (частично),

  • Черносвитино (ул. Удачная, ул. Черносвитинская, пер. Удачный, пер. Черносвитинский)


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