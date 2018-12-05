Деревни и несколько калужских улиц останутся без света в четверг

05.12.2018 18:32 290

Плановые отключения электроэнергии пройдут в Калуге и пригороде в четверг, 6 декабря, сообщает филиал «Калугаэнерго».

С 9:00 до 12:00 без электричества останутся дома

ул.Болотникова, д. 24;

ул.М.Жукова, д. 41,45.

С 10:00 до 12:00

ул.Болдина, д.2-16;

ул.Больничная, д. 3-17.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет в деревнях: