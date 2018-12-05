Сотрудник магазина накупил себе еды на чужую карту

05.12.2018 19:16 402

Жительница Обнинска заявила в полицию, что неизвестный украл деньги с ее банковского счета, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 5 декабря.

Оказалось, работник магазина нашел ее забытую карту и присвоил. Он выдал себя за хозяина карты, обманул продавца магазина и накупил еды на 6 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств платежа. Ему грозит до 3 лет колонии.