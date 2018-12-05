Боровского производителя наказали за тайно ввезенное зерно

05.12.2018 20:29 124

Бизнесмен из Боровского района был оштрафован за то, что вовремя не сообщил при привезенных в область подкарантинных растениях. Сообщила в среду. 5 декабря, пресс-служба областного Россельхознадзора.

Предприниматель привез из Воронежской области фуражное зерно. Должен был в тот же день сообщить о нем, но не сделал это. При этом у пшеницы были необходимые карантинные сертификаты.

Бизнесмена оштрафовали на 9,5 тысяч рублей.